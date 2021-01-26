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В Польше задержали вагон белорусских сигарет, замаскированных под ДСП

Контрабанду 8 тысяч пачек сигарет польские пограничники перехватили в Тересполе.



Примечательно, что контрабанда перевозилась в вагоне товарного поезда. По документам в вагоне перевозились плиты ДСП.

А на самом деле на плитах были уложены 8 тысяч пачек сигарет без польских акцизов на сумму 120 тысяч злотых (по сегодняшнему курсу Нацбанка – более 32 тысяч долларов).
 
Дальнейшее разбирательство по этому делу ведет Люблинское таможенное и налоговое управление в Бялой-Подляске.

Это далеко не самая крупная партия контрабандных сигарет из Беларуси, задержанная за последнее время в Польше, пишет Першы рэгіён. 
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