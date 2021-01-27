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Tesla и Samsung разработают "мозги" для автомобилей нового поколения

Компании Tesla и Samsung планируют начать работу над процессором, который необходим для беспилотных автомобилей нового поколения.

Об этом во вторник, 26 января, сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет.

Отмечается, что южнокорейский гигант собирается значительно расширить свое производство полупроводников за счет автомобильной отрасли. В частности, для беспилотников Tesla сейчас разрабатывается процессор Extreme Ultraviolet в 5 нанометров.

В настоящее время электромобили Илона Маска используют 14-нанометровые чипы. О возможностях новой разработки пока не сообщается. Пока создавать чипы в рамках такого тонкого технического процесса могут только две компании в мире: Samsung и тайваньский TSMC, пишет oxu.az
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