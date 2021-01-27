Об этом во вторник, 26 января, сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет.





Отмечается, что южнокорейский гигант собирается значительно расширить свое производство полупроводников за счет автомобильной отрасли. В частности, для беспилотников Tesla сейчас разрабатывается процессор Extreme Ultraviolet в 5 нанометров.



