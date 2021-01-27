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Врач назвал главную ошибку переболевших COVID-19

Исчезновение симптомов заболевания не означает полного восстановления, предупредил специалист.

Фото: Unsplash

Врач-иммунолог Илья Кукин предупредил переболевших коронавирусом об "глубочайшей" ошибке, которую часто допускают те, кто излечился от COVID-19. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Вечерняя Москва.

По его словам, прежде чем вернуться к полноценным тренировкам в спортивном зале или в домашних условиях, необходимо подготовить свой организм к таким испытаниям.

— Поначалу вам будет не хватать выносливости из-за биохимических процессов, которые происходили в организме, когда разрушались клетки, в том числе мышечные. Именно поэтому, когда вы выходите на прежнюю мощность, организм не может дать необходимой силы из-за дефицита энергии. Поэтому мы должны организм «откатить» к восстановлению, чтобы он обратно в штатном режиме набрал тот потенциал, который у него был, — отметил Кукин.

Для этого, по словам медика, понадобится около месяца. Такой максимальный срок нужен, чтобы исключить все риски рецидива. И постепенно, начиная с маленьких шагов, в течение последующего месяца вы сможете обратно вернуться к результатам, которые у вас были до болезни.

Медик также призвал не утруждать свой организм сразу и выходить на пик физической активности постепенно. Кроме того, специалист подчеркнул, что перед возвращением к физическим нагрузкам необходима предварительная консультация с врачом.
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