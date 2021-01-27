Какие страны могут посетить белорусы для отдыха или по другим делам
Вместе с председателем Республиканской ассоциации туристических агентств Еленой Кудлаковой корреспондент агентства «Минск-Новости» составил список.
ЕГИПЕТ
✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь не нужна.
✓ Виза не нужна до 30 апреля 2021 г. (если чартер).
✓ Прямые рейсы из Минска и других областных городов Беларуси.
ОАЭ
✓ ПЦР-тест нужен, за 96 часов до вылета.
✓ ПЦР-тест по прилете в ОАЭ — бесплатно.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь не нужна, если рейс прямой, нужна на 10 дней, если рейс через Киев или Стамбул.
✓ Виза не нужна.
ТАНЗАНИЯ (остров Занзибар)
✓ ПЦР-тест не нужен.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза — 50 долларов. Оплачивается по прилете картами Visa и Mastercard.
✓ Перелет с пересадкой через Киев или Стамбул.
ТУРЦИЯ
✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза не нужна.
МАЛЬДИВЫ
✓ ПЦР-тест нужен, за 96 часов до вылета.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза не нужна.
✓ Перелет с пересадкой через Киев или Стамбул.
МЕКСИКА
✓ ПЦР-тест не нужен.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза нужна (туристическая, мультишенген или национальная).
✓ Перелет через Париж или Франкфурт.
✓ Обязательно оформление страховки с покрытием COVID-19 и транспортной эвакуации.
ДОМИНИКАНА
✓ ПЦР-тест не нужен.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза нужна (мультишенген, многократная США или национальная).
КУБА
✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.
✓ ПЦР-тест по прилете в Гавану нужен.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза не нужна.
✓ Перелет с пересадкой в Стамбуле.
ШРИ-ЛАНКА
✓ ПЦР-тест нужен, за 96 часов до вылета.
✓ ПЦР-тест по прилете на Шри нужен.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза по прилете, 35 долларов.
АЛБАНИЯ
✓ ПЦР-тест не нужен.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза не нужна.
ЧЕРНОГОРИЯ
✓ ПЦР-тест не нужен (от 12.01).
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза не нужна.
ТУНИС
✓ ПЦР-тест не нужен.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза не нужна.
КИПР (с 1 марта)
✓ ПЦР-тест нужен.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза нужна.
СЕРБИЯ
✓ ПЦР-тест нужен, за 48 часов до вылета.
✓ Самоизоляции по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза не нужна.
ПАНАМА
✓ Без виз.
✓ ПЦР-тест нужен, за 48 часов до вылета.
✓ Страна открыта для всех, кроме тех, кто был в ЮАР или Великобритании в последние 20 дней.
✓ Нужно соблюдать карантин по прибытии в Беларусь.
БРАЗИЛИЯ
✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.
✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.
✓ Виза не нужна.
✓ Одна пересадка через Париж.
Ну и список стран, куда можно летать, для самых отважных путешественников: Замбия, Руанда, Намибия, Уганда, Зимбабве, Гренада, Сент-Мартен, Коста-Рика, Бермудские острова, ЮАР, Багамы, Ямайка, Бора-Бора, Аруба, Кения.
08:12 27/01/2021
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