Какие страны могут посетить белорусы для отдыха или по другим делам

ЕГИПЕТ





✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь не нужна.





✓ Виза не нужна до 30 апреля 2021 г. (если чартер).





✓ Прямые рейсы из Минска и других областных городов Беларуси.





ОАЭ





✓ ПЦР-тест нужен, за 96 часов до вылета.





✓ ПЦР-тест по прилете в ОАЭ — бесплатно.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь не нужна, если рейс прямой, нужна на 10 дней, если рейс через Киев или Стамбул.





✓ Виза не нужна.





ТАНЗАНИЯ (остров Занзибар)





✓ ПЦР-тест не нужен.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза — 50 долларов. Оплачивается по прилете картами Visa и Mastercard.





✓ Перелет с пересадкой через Киев или Стамбул.





ТУРЦИЯ





✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза не нужна.





МАЛЬДИВЫ





✓ ПЦР-тест нужен, за 96 часов до вылета.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза не нужна.





✓ Перелет с пересадкой через Киев или Стамбул.





МЕКСИКА





✓ ПЦР-тест не нужен.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза нужна (туристическая, мультишенген или национальная).





✓ Перелет через Париж или Франкфурт.





✓ Обязательно оформление страховки с покрытием COVID-19 и транспортной эвакуации.





ДОМИНИКАНА





✓ ПЦР-тест не нужен.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза нужна (мультишенген, многократная США или национальная).





КУБА





✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.





✓ ПЦР-тест по прилете в Гавану нужен.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза не нужна.





✓ Перелет с пересадкой в Стамбуле.





ШРИ-ЛАНКА





✓ ПЦР-тест нужен, за 96 часов до вылета.





✓ ПЦР-тест по прилете на Шри нужен.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза по прилете, 35 долларов.





АЛБАНИЯ





✓ ПЦР-тест не нужен.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза не нужна.





ЧЕРНОГОРИЯ





✓ ПЦР-тест не нужен (от 12.01).





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза не нужна.





ТУНИС





✓ ПЦР-тест не нужен.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза не нужна.





КИПР (с 1 марта)





✓ ПЦР-тест нужен.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза нужна.





СЕРБИЯ





✓ ПЦР-тест нужен, за 48 часов до вылета.





✓ Самоизоляции по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза не нужна.





ПАНАМА





✓ Без виз.





✓ ПЦР-тест нужен, за 48 часов до вылета.





✓ Страна открыта для всех, кроме тех, кто был в ЮАР или Великобритании в последние 20 дней.





✓ Нужно соблюдать карантин по прибытии в Беларусь.





БРАЗИЛИЯ





✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.





✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.





✓ Виза не нужна.





✓ Одна пересадка через Париж.





Ну и список стран, куда можно летать, для самых отважных путешественников: Замбия, Руанда, Намибия, Уганда, Зимбабве, Гренада, Сент-Мартен, Коста-Рика, Бермудские острова, ЮАР, Багамы, Ямайка, Бора-Бора, Аруба, Кения.



