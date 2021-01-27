Общественность просит депутатов не вводить плату за выезд из страны
Общественная кампания «За свой город» объявила электронный сбор подписей в поддержку обращения к депутатам Брестского областного Совета с требованием отказаться от введения сбора за пересечение границы на автомобиле.
«Мы, жители Брестской области, не поддерживаем введение сбора для тех, кто пересекает границу на машине. Государственная граница на территории Брестской области имеет общую протяженность 600 км. (224 с Польшей и 376 с Украиной). До введения карантинных мер ежедневно тысячи жителей области пересекали границу и, надеемся, будут свободно пересекать в ближайшем будущем», — говориться в обращении, которое уже подписали около 2000 жителей региона.
Напомним, что обновленный Налоговый кодекс предоставляет право местным органам представительной власти вводить на подведомственной территории сбор с владельцев автомобилей, пересекающих государственную границу РБ. Сумма такого сбора может составить около ста рублей. На данный момент Брестский облсовет не обсуждал этот вопрос. Не введены такие сборы и в других регионах страны.
«На основании законов РБ «О местном управлении и самоуправлении», «О статусе депутата местного Совета депутатов» мы призываем жителей Брестской области подписать обращение с требованием принятия необходимых мер для рассмотрения данного обращения граждан с учетом законных интересов и общественного мнения жителей Брестской области. Мы уверены, что наши солидарные действия повлияют на депутатов не принимать каких-либо решений по введению сбора за пересечение границы» — призывает жителей пограничья один из инициаторов обращения Сергей Мазан.
Подписать обращение можно подписать по ссылке.
07:48 27/01/2021
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