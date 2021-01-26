Фильм снимали 4 года. Работу начали в конце 2017­–го и планировали завершить в 2019–м, но управились только сейчас. Фильм состоит из 5 частей, каждая по 13 минут. А это, в свою очередь, 9 музыкальных номеров плюс проигрыши.

Множество ролей озвучила Елена Турова. Бард Анатолий Длусский в образе Баюшки, актер Дмитрий Пустильник в ролях Страха и Звездочета и Тео, спевший за кота Мурмота. Сказочным феям свой голос подарила певица и поэтесса Ольга Рыжикова. А за главного героя, мальчика Сашу, поет Диана Красуцкая.

Идея создать не просто мультфильм, а мюзикл родилась, продолжает Елена Турова, в долгих спорах и обсуждениях:





— Я из поколения детей, которое выросло на «Бременских музыкантах», «Летучем корабле», прекрасном мульт­фильме «Как львенок и черепаха пели песню». Поэтому мы сразу решили ориентироваться не на западные стандарты, а на фильмы нашего детства.





Автору книги Геннадию Давыдько идея перенаправить его творческую фантазию в музыкальное русло показалась весьма симпатичной. На первом этапе работы он лично принимал участие в разработке сценария.





В 2009 году книга Геннадия Давыдько «Звезды седьмого неба» получила театральную адаптацию. Постановка идет на сцене театра имени Горького.