«Беларусьфильм» снял мюзикл: Им стал мультфильм по книге одиозного пропагандиста Геннадия Давыдько
Киностудия «Беларусьфильм» закончила работу над своим первым полнометражным мультфильмом. Им стал мюзикл «Звезды седьмого неба», поставленный по книге одиозного пропагандиста Геннадия Давыдько, пишетSB.BY.
Фильм снимали 4 года. Работу начали в конце 2017–го и планировали завершить в 2019–м, но управились только сейчас. Фильм состоит из 5 частей, каждая по 13 минут. А это, в свою очередь, 9 музыкальных номеров плюс проигрыши.
Множество ролей озвучила Елена Турова. Бард Анатолий Длусский в образе Баюшки, актер Дмитрий Пустильник в ролях Страха и Звездочета и Тео, спевший за кота Мурмота. Сказочным феям свой голос подарила певица и поэтесса Ольга Рыжикова. А за главного героя, мальчика Сашу, поет Диана Красуцкая.
Идея создать не просто мультфильм, а мюзикл родилась, продолжает Елена Турова, в долгих спорах и обсуждениях:
— Я из поколения детей, которое выросло на «Бременских музыкантах», «Летучем корабле», прекрасном мультфильме «Как львенок и черепаха пели песню». Поэтому мы сразу решили ориентироваться не на западные стандарты, а на фильмы нашего детства.
Автору книги Геннадию Давыдько идея перенаправить его творческую фантазию в музыкальное русло показалась весьма симпатичной. На первом этапе работы он лично принимал участие в разработке сценария.
В 2009 году книга Геннадия Давыдько «Звезды седьмого неба» получила театральную адаптацию. Постановка идет на сцене театра имени Горького.
Геннадий Давыдько — государственный и политический деятель, председатель объединения «Белая Русь», депутат Палаты представителей 7–го созыва. В программе на БТ «Клуб редакторов» регулярно восхваляет действующую власть и ругает оппозицию.
21:53 26/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение