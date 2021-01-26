+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Последствия циклона "Ларс" ликвидируют более 280 бригад энергетиков

Циклон "Ларс", который пришёл в Беларусь 26 января, принёс сильный мокрый снег, метель и дождь.

Энергетики ликвидируют аварии на Гродненщине и Брестчине​ / t.me/belenergo

Пресс-служба "Белэнерго" сообщает, что от стихии наиболее пострадали пока что Брестская и Гродненская области. Без электричества остались в 284 населённых пунктах, из них 190 — в Брестской области, передает "Еврорадио".

Основные причины отключения — падение ветвей и деревьев на линии электропередачи, налипание мокрого снега и образование льда на ветвях деревьев и проводах ЛЭП, повышенная ветровая нагрузка.

По состоянию на 16:00 по стране на возобновлении подачи электричества работают более 280 бригад (около 460 человек) и 160 машин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]