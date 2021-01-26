КНР готова поставить в Беларусь вакцину от COVID-19

Фото: пресс-служба президента Беларуси





Стороны обсудили инвестиции КНР в Беларусь, в том числе реализацию проекта «Великий камень», договорились вместе противостоять внешним угрозам, проработать вопрос увеличения поставок в Китай белорусских калийных удобрений. Уровень стратегического партнерства между странами намерены усиливать (отмечается, что торговля в 2020 году возросла), также Александр Лукашенко и Си Цзиньпин условились объявить Год регионов Беларуси и Китая с 2021 по 2023 гг.





Отмечается, что КНР подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме.





«Стороны обменялись информацией о предпринимаемых мерах по противодействию распространения инфекции. Как отметил китайский лидер, причин успокаиваться пока нет. Именно поэтому, в соответствии с договоренностями, Беларусь и Китай и далее будут максимально открыты и готовы к сотрудничеству в этом вопросе», — сказано в сообщении.





Александр Лукашенко и Си Цзиньпин также поздравили друг друга с годовщиной установления дипломатических отношений и обсудили очную встречу в ближайшее время. Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку на международной арене.





Информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что Си Цзиньпин призвал Китай и Беларусь активизировать качественное развитие двустороннего сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс и один путь», а также добиться прогресса в строительстве Китайско-белорусского индустриального парка.





В мае 2020 года Александр Лукашенко направил послание Си Цзиньпину с благодарностью «за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом» и пригласил его в гости.