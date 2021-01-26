COVID-19 в Беларуси: минутка интересных чисел





По утверждению Минздрава по состоянию на 26 января в Беларуси за стуки было выявлено всего 847 новых пациентов с COVID. В стране без карантина.





Для сравнения, просто ткнем пальцем в карту: 6910 новых пациентов вчера объявила Чехия, в которой существуют довольно строгие карантинные меры.





Лидирующий в мировой вакцинации Израиль, сегодня закрывший аэропорт на прибытие и имеющий строгие карантинные меры, вчера зарегистрировал 8667 новых пациентов, сегодня эта цифра пока 2687 (неполный день).





Особая магия белорусских цифр заключается в том, что главной причиной отказа в приеме передач заключенным в Жодино и Окрестина заявлено — внимание — распространение коронавирусной инфекции.





Официальный Минздрав, ваш генератор случайных чисел сегодня сработал против логики.



