COVID-19 в Беларуси: минутка интересных чисел
Минздрав, ваш генератор случайных чисел сегодня сработал против логики.
По утверждению Минздрава по состоянию на 26 января в Беларуси за стуки было выявлено всего 847 новых пациентов с COVID. В стране без карантина.
Для сравнения, просто ткнем пальцем в карту: 6910 новых пациентов вчера объявила Чехия, в которой существуют довольно строгие карантинные меры.
Лидирующий в мировой вакцинации Израиль, сегодня закрывший аэропорт на прибытие и имеющий строгие карантинные меры, вчера зарегистрировал 8667 новых пациентов, сегодня эта цифра пока 2687 (неполный день).
Особая магия белорусских цифр заключается в том, что главной причиной отказа в приеме передач заключенным в Жодино и Окрестина заявлено — внимание — распространение коронавирусной инфекции.
Официальный Минздрав, ваш генератор случайных чисел сегодня сработал против логики.
Telegram-канал «Белые халаты. News»
18:51 26/01/2021
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