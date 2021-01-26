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Главный инфекционист Минска Никита Соловей уволен после критики властей

Известный врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей снят с должности главного внештатного специалиста комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям.

Главный инфекционист Минска Никита Соловей уволен после критики властей
О том, что врач накануне был уволен с должности главного инфекциониста Минска, Никита Соловей подтвердил TUT.by.

Соловей занимал пост главного внештатного инфекциониста города в течение четырех лет. Во время эпидемии коронавируса он множество раз давал разъясняющие комментарии и интервью СМИ, проводил онлайн-стримы по темам профилактики, лечения и вакцинации от COVID-19.

После августовских событий Никита Соловей открыто выступал в акциях солидарности медиков, критиковал действия властей, а в ноябре присоединился к Координационному совету. Но оставался на посту до 25 января. 

В этот день он на своей странице в Facebook резко высказался против политического давления и задержаний врачей и медработников, которые так нужны на своих рабочих местах во время эпидемии.

«Случаи задержания становятся все более абсурдными, происходят на основе лжесвидетельствований, не поддаются никакой логике и уже не вызывают ничего, кроме возмущения и агрессии среди представителей медицинского сообщества», — заявил Никита Соловей.

Он перечислил известные случаи задержания врачей, фельдшеров, интернов, студентов-медиков только за последнюю неделю — их набралось 13

Некоторые были оштрафованы, некоторые отправлены на сутки, а семейная пара врачей в Бобруйске остается за решеткой в неизвестном месте и статусе. Кроме того, под стражей в СИЗО по уголовным делам находятся врач БСМП Артем Сорокин, активистка Алана Гебремариам, стоматолог по профессии, и студент БГМУ Владислав Мартинович.

«А теперь у меня вопрос к временно власть имущим и непосредственным исполнителям заказных дел – лжесвидетелям и так называемым «судьям»: вы там все вконец ох…ли? Неужели вы думаете, что медики не способны по итогу постоять за себя и за коллег? 

Или вы не собираетесь жить в этой стране, когда все закончится победой справедливости и добра? (А по другому и быть не может, уж в этом нас не переубедить). И да, очень хотелось бы услышать наконец мнение руководства профильного министерства о происходящем беспределе с медицинскими работниками. 

Но, наверное, ценность медицинских работников для чиновников такова, что, по-видимому, мы не достойны даже комментария о происходящем, не говоря уже о хоть каких-нибудь попытках защиты собственных сотрудников. 

Ну что ж, тогда медикам придется, как это было во многих других ситуациях, вновь все делать самостоятельно», — написал Никита Соловей на своей странице.

При этом Никита Соловей остается доцентом в БГМУ. 

Как написано на сайте университета, он врач высшей категории. После получения диплома он проходил интернатуру по инфекционным болезням в минской «инфекционке», затем работал инфекционистом в инфекционном отделении Слуцкой ЦРБ. 

В 2014 году Соловей защитил кандидатскую диссертацию по инфекциям и стал доцентом кафедры инфекционных болезней. 

Он автор более 80 научных публикаций, член нескольких европейских профильных профессиональных ассоциаций.
Источник: reform.by
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