Никита Соловей подтвердил О том, что врач накануне был уволен с должности главного инфекциониста Минска,подтвердил TUT.by.





Соловей занимал пост главного внештатного инфекциониста города в течение четырех лет. Во время эпидемии коронавируса он множество раз давал разъясняющие комментарии и интервью СМИ, проводил онлайн-стримы по темам профилактики, лечения и вакцинации от COVID-19.





После августовских событий Никита Соловей открыто выступал в акциях солидарности медиков, критиковал действия властей, а в ноябре присоединился к Координационному совету. Но оставался на посту до 25 января.





В этот день он на своей странице в Facebook резко высказался против политического давления и задержаний врачей и медработников, которые так нужны на своих рабочих местах во время эпидемии.





«Случаи задержания становятся все более абсурдными, происходят на основе лжесвидетельствований, не поддаются никакой логике и уже не вызывают ничего, кроме возмущения и агрессии среди представителей медицинского сообщества», — заявил Никита Соловей.





Он перечислил известные случаи задержания врачей, фельдшеров, интернов, студентов-медиков только за последнюю неделю — их набралось 13.





Некоторые были оштрафованы, некоторые отправлены на сутки, а семейная пара врачей в Бобруйске остается за решеткой в неизвестном месте и статусе. Кроме того, под стражей в СИЗО по уголовным делам находятся врач БСМП Артем Сорокин, активистка Алана Гебремариам, стоматолог по профессии, и студент БГМУ Владислав Мартинович.





«А теперь у меня вопрос к временно власть имущим и непосредственным исполнителям заказных дел – лжесвидетелям и так называемым «судьям»: вы там все вконец ох…ли? Неужели вы думаете, что медики не способны по итогу постоять за себя и за коллег?





Или вы не собираетесь жить в этой стране, когда все закончится победой справедливости и добра? (А по другому и быть не может, уж в этом нас не переубедить). И да, очень хотелось бы услышать наконец мнение руководства профильного министерства о происходящем беспределе с медицинскими работниками.





Но, наверное, ценность медицинских работников для чиновников такова, что, по-видимому, мы не достойны даже комментария о происходящем, не говоря уже о хоть каких-нибудь попытках защиты собственных сотрудников.





Ну что ж, тогда медикам придется, как это было во многих других ситуациях, вновь все делать самостоятельно», — написал Никита Соловей на своей странице.





При этом Никита Соловей остается доцентом в БГМУ.





Как написано на сайте университета, он врач высшей категории. После получения диплома он проходил интернатуру по инфекционным болезням в минской «инфекционке», затем работал инфекционистом в инфекционном отделении Слуцкой ЦРБ.





В 2014 году Соловей защитил кандидатскую диссертацию по инфекциям и стал доцентом кафедры инфекционных болезней.





Он автор более 80 научных публикаций, член нескольких европейских профильных профессиональных ассоциаций.