Правда, в этот раз коммунальные службы обещают сработать на опережение – заявлется, что они уже выехали обрабатывать дороги и тротуары.





Вот что сказал по этому поводу заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович,:

– С 15.00 дорожные службы столицы начнут обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь. Мы призываем субъектов хозяйствования также включиться в эту работу и привести в безопасность закрепленные территории. Учитывайте прогноз погоды, будьте внимательны и берегите себя.