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COVID-19: минутка любопытных чисел

За последние три месяца белорусский Минздрав впервые опубликовал цифру новых заражённых меньше 1000.


По утверждению Минздрава по состоянию на 26 января в Беларуси за стуки было выявлено всего 847 новых пациентов с COVID. В стране БЕЗ карантина, отмечает телеграм-канал Белые халаты. 

Для сравнения, просто ткнём пальцем в карту: 6910 новых пациентов вчера объявила Чехия, в которой существуют довольно строгие карантинные меры.

Лидирующий в мировой вакцинации Израиль, сегодня закрывший аэропорт на прибытие и имеющий строгие карантинные меры, вчера зарегистрировал 8667 новых пациентов, сегодня эта цифра пока 2687 (неполный день). 

Особая магия беларусских цифр заключается в том, что главной причиной отказа в приёме передач заключённым в Жодино и Окрестина заявлено - внимание - распространение коронавирусной инфекции. 

Официальный Минздрав, ваш генератор случайных чисел сегодня сработал против логики. 
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