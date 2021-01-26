В Минске задержали владелицу магазина "Мой модны кут"





Вчера к ним приходили из МЧС и выписали кучу разных "нарушений". Они должны были закрыться для их устранения.





Валерий Есипёнок поехал в ОБЭП, в его магазин пришли двое неизвестных и забрали Елену, передает телеграм-канал После того, какпоехал в ОБЭП, в его магазин пришли двое неизвестных и забрали Елену, передает телеграм-канал @mkbelarus.





Подробности о задержании от @nashaniva





"Сегодня я поехал по делам в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а мне сообщили, что жену задержали прямо в магазине. Люди, которые были в торговом центре рассказали, что Елена спрашивала у тех, кто ее задерживал: "За что вы меня забираете"





Ответили, что якобы за продажу незарегистрированной символики. Ее увезли в Советский РУВД", - рассказал владелец магазина Валерий Есипенок.





Сейчас он срочно едет заключать договор с адвокатом и переживает за себя и детей: их в семье Есипенков двое. Причины задержания неизвестны.





Сообщается, что в магазине изъяли много вещей с "погоней", но это официальная историческая символика.