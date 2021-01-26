В Минске задержали владелицу магазина "Мой модны кут"
Сегодня задержали жену владельца магазина "Мой модны кут" Елену Есипёнок.
Вчера к ним приходили из МЧС и выписали кучу разных "нарушений". Они должны были закрыться для их устранения.
После того, как Валерий Есипёнок поехал в ОБЭП, в его магазин пришли двое неизвестных и забрали Елену, передает телеграм-канал @mkbelarus.
Подробности о задержании от @nashaniva:
"Сегодня я поехал по делам в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а мне сообщили, что жену задержали прямо в магазине. Люди, которые были в торговом центре рассказали, что Елена спрашивала у тех, кто ее задерживал: "За что вы меня забираете"
Ответили, что якобы за продажу незарегистрированной символики. Ее увезли в Советский РУВД", - рассказал владелец магазина Валерий Есипенок.
Сейчас он срочно едет заключать договор с адвокатом и переживает за себя и детей: их в семье Есипенков двое. Причины задержания неизвестны.
Сообщается, что в магазине изъяли много вещей с "погоней", но это официальная историческая символика.
16:30 26/01/2021
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