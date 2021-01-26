Теперь и в Жодино из-за COVID-19 запретили передачи
Уже весь январь на том же основании отказываются принимать передачи на Окрестина.
В Жодинском ИВС прекратили прием передач.
Якобы «для обеспечения безопасности и уменьшения рисков, связанных с распространением на территории Беларуси коронавируса».
Исключение составляют лишь лекарственные препараты.
Между тем, власти утверждают, что заболеваемость коронавирусом у нас якобы пошла на спад.
"Белорусский партизан"
15:26 26/01/2021
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