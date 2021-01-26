Еще одного беларуса отправили в тюрьму за "оскорбление" Лукашенко
51-жителя Островца приговорили к году и трем месяцам колонии общего режима за публичное "оскорбление" Лукашенко (статья 368 УК) и министра внутренних дел (статья 369 УК)
Как утверждает Генпрокуратура, 1 сентября 51-летний мужчина, переписываясь в телеграм-чате, «допустил неприличный, унижающий честь и достоинство» комментарий в адрес Лукашенко.
28 октября в том же чате он «публично оскорбил министра внутренних дел, прокомментировав его видеообращение с использованием нецензурных выражений».
Заметим, что уже около десяти беларусов осуждены за "оскорбление" Лукашенко в интернете, в основном их приговаривают к лишению свободы
13:14 26/01/2021
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