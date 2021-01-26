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Ни на что не жаловался: что известно о погибшем в части при АЭС 18-летнем срочнике

Погибший вчера в Островце солдат-срочник, 18-летний Кирилл Стаценко родом из поселка Лесной, что под Минском. До призыва в армию парень работал электриком на одном из частных предприятий в Боровлянах и мечтал купить мотоцикл.


В войсковую часть 7434 Кирилла призвали в ноябре. Его друзья говорят, что парень должен был пойти служить раньше, но перед призывом сломал руку, передает tut.by

— В армию шел не скажу, чтобы с большим желанием, — но с пониманием, что надо отслужить, то есть — не косил. И, кстати, ни разу не жаловался. Шутил только, что часть новая, зато руководство «старое».

Бывшие коллеги рассказывают, что в фирме, где до армии работал Кирилл, трудится и его мама. Парень был всегда с ней на связи.

— Звонил он маме достаточно часто. Телефоны там у них не забирали. Главное условие — чтобы аппарат был без фото и видеокамеры. Кирилл, судя по звонкам и маминому настроению, службой был доволен и ни на что не жаловался.

Друзья характеризуют Кирилла как добродушного, жизнерадостного и очень любознательного человека.

— Не верится совершенно, что могло произойти самоубийство. Возможно, несчастный случай? — предполагает бывший коллега погибшего.

Напомним, 18-летний военнослужащий внутренних войск погиб вечером 25 января на территории войсковой части 7434 в Островце.

«По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил военную службу по призыву в войсковой части 7434″. Изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил из оружия в себя», — сообщили в СК.

Проводится проверка.
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