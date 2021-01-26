Пришли в филармонию: задержан артист Камерного хора

Как рассказали TUT.BY коллеги Дениса, его задержали на работе в 14 часов и повезли на допрос. Люди, которые пришли за Ивановым, не представились.





После Денис позвонил коллегам и сказал, что находится на опросе. Его пообещали отпустить в 19 часов.





— Во время разговора Денис спросил, где находится, чтобы адвокат мог приехать к нему. Ему ответили, что в милиции, больше ничего.





Коллеги Дениса Иванова предполагают, что он вечером вчерашнего дня находился в Первомайском РУВД города Минска.





По состоянию на утро сегодняшнего дня, 26 января, местонахождение Иванова неизвестно. Коллеги предполагают, что он может находиться на Окрестина. Но подтверждения этой информации нет. Однако позже фамилия Иванова появилась в телеграм-канале «Списки Окрестина».





Это не первое задержание Иванова. В конце октября-начале ноября 2020 года он задерживался, как и другие представители академической музыки (руководитель любительского хора Concordia Галина Казимировская, хоровой дирижер Татьяна Галуза и другие).





В ноябре Иванов получил 15 суток по статье 17.1 «Мелкое хулиганство».



