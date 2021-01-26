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Следствие завершено. Но кто отправлял сообщения от имени МВД так и не установлено

Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в интернете, говорится в сообщении на сайте СК во вторник.



"По данным следствия, житель Гродно совместно с брестчанином и другим лицом, разработав преступную схему и общий план действий, с января по февраль 2020 года мошенническим путем завладевали денежными средствами граждан", - уточнили в ведомстве. 

Там рассказали, что неустановленный соучастник преступлений рассылал пользователям интернета ложные уведомления от имени МВД Республики Беларусь о блокировке компьютерной техники за якобы просмотр материалов порнографического содержания с требованием уплаты "штрафа" на балансовые счета абонентских номеров сотовых операторов, которые находились под контролем 20-летнего гродненца и 22-летнего жителя Бреста.

"Молодые люди регистрировали на подставных лиц сим-карты сотовых операторов, на которые обманутые пользователи в качестве уплаты "штрафа" зачисляли денежные средства, в последующем виновные переводили похищенные деньги на другие счета, в том числе в виде криптовалюты, и делили между собой", - отметили в СК. 

Согласно материалам уголовного дела, житель Гродно в 2019 году уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Общий материальный ущерб по делу составил более Br5000. В ходе расследования установлены 12 потерпевших, которым причиненный ущерб возмещен в полном объеме. 

По результатам расследования жителю Бреста предъявлено обвинение по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь и применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а гродненцу - по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершённое повторно, группой лиц) и ст. 415 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы) Уголовного кодекса. Он заключен под стражу. 

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
Интерфакс
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