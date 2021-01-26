Принц Дании Николай стал звездой показа Dior
Знаменитый модный дом представил новую мужскую коллекцию, созданную под чутким руководством обладателя ордена Британской империи, креативного директора Кима Джонса.
Старший внук королевы Дании Маргрете II, принц Николай стал участником показа мужской коллекции Dior, которая прошла в рамках недели моды в Париже.
Принц Датский и граф Монпеза – старший внук Ее Величества королевы Маргрете, который занимает седьмую позицию в очереди на престол. Но это не мешает Николаю строить успешную карьеру модели. Его дебют состоялся в 2018 году, когда принц открыл показ Burberry на Неделе моды в Лондоне. Успешное дефиле открыло ему новые горизонты в fashion-индустрии.
Принц Николай в берете и полупрозрачной рубашке представил новую коллекцию Dior Menswear, ориентированную на осенне-зимний сезон 2021/2022. Показ прошел в рамках недели мужской моды в формате онлайн.
12:12 26/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение