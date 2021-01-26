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В России умер один из "людей Путина" - бывший вице-премьер Сергей Приходько

Напомним, это с ним был связан громкий скандал с прогулкой на яхте Дерипаски в сопровождении Насти Рыбки.

       
Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни. Об этом сообщили “Ъ” два источника, близких к семье. У Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько занимал должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а также был помощником главы государства во время президентства и Дмитрия Медведева, и Владимира Путина. А год назад он был назначен помощником премьера Мишустина.

В феврале 2018 года Приходько оказался в центре скандала, после того как глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о миллиардере Олеге Дерипаске и самом Сергее Приходько. В нем утверждалось, что Приходько отдыхал на яхте Дерипаски в сопровождении девушки, оказывающей эскорт-услуги, Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Расследование было основано на информации из книги Вашукевич и ее аккаунтов в социальных сетях.
"Белорусский партизан"
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