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ВОЗ: Полностью победить COVID-19 вряд ли получится

Несмотря на прогресс в борьбе с коронавирусом, победить его будет сложно, заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге.

Он не исключил, что COVID-19 станет эндемическим заболеванием — полностью устранить его вряд ли получится.

«Человечество смогло победить пока только оспу, — цитирует Майкла Райана РБК. — Ликвидировать же такие болезни, как полиомиелит и корь, до сих пор не удалось. Так же и с коронавирусом будет справиться не просто: в частности, потому, что COVID-19 распространяется почти во всех странах мира, а доступ к вакцине пока есть не у всех».

У стран есть возможность снизить смертность от COVID-19 и вернуться к нормальной жизни, но заболеваемость COVID-19 продолжится, если вакцинация не будет повсеместной.

Глава (ВОЗ) Тедрос Гейбрейесус на брифинге предупредил, что «вакцинный национализм» может стоить мировой экономике более 9 трлн долларов, причем половина этой суммы — 4,5 трлн долларов — придется на развитые страны.

На данный момент в ЕС и США одобрено применение вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. В России зарегистрированы и применяются две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев коронавируса в мире приближается к 100 млн, умерли более 2,1 млн человек.
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