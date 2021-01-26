"Первые 4 дня я и кушать не могла, были панические атаки"

Работающие на правящий режим следователи заявили, что, дескать, нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в отношении того милиционера.





Наиле Гусаковой 22 января, на четвертый месяц после резонансного инцидента. Все произошло 13 сентября 2020 года в Жодино, в тот день в городе проходила акция протеста. Уведомление об отказе в возбуждении дела пришло жительнице Жодино22 января,





- Акция уже заканчивалась, и в это время милиция остановила водителя за то, что подал звуковой сигнал, - рассказывает " КП в Беларуси " о событиях того дня Наиля Гусакова. - С того места, где я стояла, было не видно, что водителя уже отпустили. Мне показалось, что надо отвлечь внимание: я подошла достаточно близко сначала к одному милиционеру, и двигалась в сторону второго. Визуального контакта у меня с ним не было, я телефон поправляла. В этот момент меня ударили, я упала.









Вот как описана эта ситуация со слов милиционера Барановского в документе об отказе в возбуждении уголовного дела: там сказано, что милиционер увидел силуэт, «который стремительно приблизился и вытянул в отношении его головы руку с каким-то предметом, которым, как он счел, ему могли быть причинены телесные повреждения, это мог быть газовый баллончик, нож или что-либо другое. […] он счел данный случай исключительным в связи с тем, что могли наступить более тяжкие последствия в виде причинения ему телесных повреждений либо прорыва толпы через цепочку сотрудников, чем и было обусловлено применение им физической силы».





Инцидент в Жодино комментировали и в УВД Минского облисполкома.





- Ситуация складывалась следующим образом. Экипаж ОГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия. Однако граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления.





Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания.





«У меня смешанные чувства»





- После того, как я упала, милиционер мне не пытался помочь. Другие люди меня вытащили из толпы, дали водички попить. Потом я увидела, как другие сотрудники уводят этого милиционера в автобус. В документах сказано, что у него не было возможности ни задержать меня, ни оказать помощь. Еще сказано, что никто из опрошенных сотрудников ГУВД не видел момент применения физической силы.





По заключению судебно-медицинской экспертизы от 14 сентября, у Наили Гусаковой были кровоподтеки в области подбородка, правого предплечья, колена, ссадина на колене.





Наиля рассказывает, что шум в ухе, на которое пришелся удар, долго не проходил, врачи поставили ей диагноз «тугоухость».





- Минут 30 у меня было состояние шока. Я позвонила мужу, сказала, что меня ударили, он попросил ждать на стоянке. Но все разошлись, мне было страшно – я пошла за людьми. Кто-то говорил: «Вы хромаете. У вас болит нога?». А у меня даже осознания не было, что я упала.





Муж меня забрал, час я побыла дома, адреналин прошел, и мы решили, что надо сходить провериться, потому что боль в руке и ноге не проходила. На тот момент я еще не решила, буду писать заявление или нет. Но оказалось, медики сами сообщили в милицию, потому что я рассказала, как упала. Меня почти сразу вызвали в ГОВД, там я написала заявление.





В отношении сотрудника милиции, который ударил женщину, Следственный комитет проводил проверку. Барановскому назначили судебную психологическую экспертизу: специалисты пришли к выводам, что среди его качеств – "низкая вероятность открытого агрессивного поведения, направленность на ровные и спокойные отношения".





22 января Наиле пришел ответ: следователи пришли к выводу, что достаточных оснований для возбуждения уголовного дела нет, потому что милиционером не превышены пределы применения физической силы, «а причиненный вред соразмерен силе преодолеваемого противодействия, в том числе предполагаемого».





- У меня смешанные чувства, надежда все-таки была. Получается, можно бить людей?





Наиля говорит, что проблемы с ухом у нее есть до сих пор.





- Я переводчиком иногда работаю, и теперь говорю: «Говорите у левого уха, а не у правого». Замечаю, что могу и переспросить. Я только потом уже поняла, что этот случай был для меня большим стрессом. Первые 4 дня я и кушать не могла, панические атаки были. Все прошло, к счастью... Но страх остался.







