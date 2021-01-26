Женщина получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована, собирается подать жалобу в СК, пишет newsru.com

Представлять ее интересы будет правозащитное объединение "Команда 29". Ранее Юдина сообщила, что жалеет о том, что рассказала о прощении силовика, который навестил ее накануне с цветами в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. "За него целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Потом корреспондента 78 канала запустили, я растерялась. Вообще, я человек мягкий - простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу", - рассказала Юдина.

"Я намерена обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня", - приводит слова Юдиной "Команда 29".





"В ближайшее время мы встретимся с ней лично, узнаем детали произошедшего и обсудим стратегию защиты ее интересов", - отметил адвокат объединения Евгений Смирнов.





В эфире телеканала "Дождь" Юдина заявила, что поддержит уголовное дело против ударившего ее полицейского. По ее словам, она не держит на него обиду, но такие действия полиции "нужно пресекать, обрывать на корню".





"Дело не в моем прощении или не прощении. На моем месте мог оказаться совершенно другой человек, другая женщина. Я бы простила человека, который ударил просто беззащитную женщину, стоящую на пути? Я не знаю, вряд ли. Дело в том, что нужно пресекать такие действия полиции, чтобы их не было. Чтобы полиция наконец начала заниматься своим прямым делом - защищать общество от преступников, а не от тех, кто выступает против преступников", - сказала Юдина.