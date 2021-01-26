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Зам главврача детской инфекционной больницы: Снижается число детей, поступающих с COVID-19

Заместитель главного врача городской детской инфекционной клинической больницы Тамара Лисицкая рассказала, что снижается число детей, которые поступают с COVID-19. Ее слова приводит БелТА.



- В последние недели мы наблюдаем снижение количества обращений в наш стационар. В среднем за сутки к нам обращаются 10-12 детей-пациентов. А вот в декабре их было до 20. Мы очень надеемся, что данная положительная динамика сумеет сохраниться, - заявила Лисицкая.
 
Она добавила, что в большинстве случаев дети переносят короновирус в легкой или среднетяжелой форме. Что касается тяжелого течения COVID-19, то среди детей оно встречается редко.

- Это касается и кислородной поддержки. Дети крайне редко в ней нуждаются, - рассказала Лисицкая.

Если говорить о гриппе, то по словам Лисицкой, уже среди детей есть единичные случаи.

- У нас недавно в стационаре находился ребенок, у которого одновременно был и грипп, и коронавирус. Он уже здоров и был выписан домой, - отметила заместитель главного врача.
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