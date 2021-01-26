







- В последние недели мы наблюдаем снижение количества обращений в наш стационар. В среднем за сутки к нам обращаются 10-12 детей-пациентов. А вот в декабре их было до 20. Мы очень надеемся, что данная положительная динамика сумеет сохраниться, - заявила Лисицкая.

Она добавила, что в большинстве случаев дети переносят короновирус в легкой или среднетяжелой форме. Что касается тяжелого течения COVID-19, то среди детей оно встречается редко.





- Это касается и кислородной поддержки. Дети крайне редко в ней нуждаются, - рассказала Лисицкая.





Если говорить о гриппе, то по словам Лисицкой, уже среди детей есть единичные случаи.





- У нас недавно в стационаре находился ребенок, у которого одновременно был и грипп, и коронавирус. Он уже здоров и был выписан домой, - отметила заместитель главного врача.



