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Тихановская заявила, что будет требовать исключить БТ из Европейского вещательного союза

Светлана Тихановская считает, что пропаганда — это основа режима Лукашенко.

Поэтому она выступает за исключение Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза, пишет Ежедневник.

«Важный показатель несостоятельности режима — что международные партнеры больше не готовы с ним сотрудничать. IHHF отменил чемпионат по хоккею в Минске, потому что не согласен проводить спортивный праздник в стране, где людей пытают за их мнение. И когда пропаганда обвиняет Рене Фазеля в том, что он «не выдержал давления», это звучит чудовищно», - заявила она.

Она  отметила, что согласно их логике, Рене Фазель должен был сделать вид, что в Беларуси не убивали людей, чтобы показаться пропагандистам «достойным человеком».

Пропаганда — это основа режима Лукашенко, считает Тихановская. Это машина, которая годами совершенствовалась в том, чтобы искажать правду.

По ее словам, работники гостелеканалов получают награды за вклад в покрывательство преступлений республиканского уровня. За доблестную защиту режима от миллионов обманутых белорусов.

«Но есть привилегии, которых белорусы могут пропаганду лишить. Трансляция Евровидения — прекрасный повод для БТ поднять рейтинг и заработать на рекламодателях. И это повод для их гордости. Но разве эта компания заслуживает такой чести? Я поддерживаю инициативу Фонда культурной солидарности и буду требовать исключить Белтелерадиокомпанию из Европейского вещательного союза. Как и в случае с чемпионатом по хоккею, я буду говорить об этом с министрами иностранных дел ЕС. И я верю, что вместе мы с вами снова докажем: никто в цивилизованном мире не станет сотрудничать с преступниками», — заключила Тихановская.
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