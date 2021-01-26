



Некоторых жителей Могилева стали теперь вызывать в Службу занятости для, как указано в разосланных повестках, "оказания содействия в трудоустройстве". Такие послания получили и волонтеры могилевского отделения правозащитного центра "Весна", рассказывает юрист этой организации Борис Бухель.





В ходе разбирательства они выяснили, что в Службу занятости пришли некие списки из РОВД, и в них около 500 фамилий. А по данным правозащитников, отмечает Бухель, именно столько могилевчан было задержано милицией в ходе протестных акций, которые начались после выборов 9 августа.

Попал на фото - уволили

Необычно то, продолжает правозащитник, что вызванные граждане не числились безработными, а письма приходят не из налоговой инспекции, которая отслеживает "тунеядцев" - то есть, не работавших шесть месяцев в году, а за подписью начальника управления по труду, занятости и соцзащите горисполкома. Процесс удивительным образом совпал по времени с волной политически мотивированных увольнений.





Накануне новогодних праздников, 31 декабря с крупнейшего предприятия города "Могилевхимволокно" были уволены ведущий энергетик Эдуард Абаканович и механик Валерий Голубцов. Причиной названо ненадлежащее исполнение обязанностей, хотя Абаканович без взысканий отработал на предприятии 28 лет, его коллега - более двадцати.





Эдуард Абаканович давно является членом оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП), и это, по его словам, ему никогда не мешало. Но 10 августа во время зачистки города омоновцами мужчина попал на фото, которое было опубликовано в СМИ. "Это фото мне показали на следующий день и предупредили, что я теперь среди "неблагонадежных", - вспоминает Эдуард Абаканович.





Его коллега просто попал в объективы милицейских видеокамер во время разгонов протестных акций. И этого хватило, чтобы также оказаться в черном списке.





Почему увольнение было назначено на 31 декабря, Абаканович объяснить не берется. На протестных акциях он не задерживался, никаких протоколов на него не составлялось. В декабре администрация предприятия устроила проверку его кабинета и обвинила в ненадлежащем хранении запчастей и ценностей, которые он даже не получал. Теперь он пробует восстановиться на работу через суд.

Милиция правит всем

А уже бывший почвовед государственного предприятия "Могилевгипрозем" Алексей Борисов не стал отстаивать свои права, чтобы, по его признанию, не идти на конфликт с руководством. Мужчина увлекается фотографией и на акциях протеста снимал на старый советский фотоаппарат.





"Оптика у него хорошая и позволяла издали качественно снимать задержания", - поясняет Алексей Борисов. Но такие фото в соцсетях очень не нравились милицейскому руководству. В конце августа его выследили и жестко задержали по дороге домой, в ходе обыска изъяли технику.





В течение следующих четырех месяцев на активиста было составлено два протокола. Его регулярно вызывали на "профилактические беседы" в Ленинский РОВД, которые вел лично начальник отдела правопорядка и профилактики Тимур Пахоменко. "Этот человек говорил мне, что такие как я не должны работать на госпредприятиях и угрожал "подарком" к новому году - увольнением", - возмущается Алексей Борисов. И именно 31 декабря стало последним рабочим днем для Борисова.

Риск стать "тунеядцем"

Подполковник Тимур Пахоменко составил сразу три протокола и на директора Музея истории Могилева Алексея Батюкова, который уже предупрежден об увольнении с 16 февраля. На "профилактическую беседу" в РОВД, вспоминает он, милиционеры забрали его прямо из рабочего кабинета. Алексей Батюков дважды был привлечен к суду и оба раза получил штрафы.





Алексея Батюкова забрали в милицию прямо из рабочего кабинета





По мнению заведующей литературной части Могилевского драмтеатра Ольги Семченко, которая сама, по ее признанию, находится в подвешенном состоянии после женских протестов, нынешней власти не нужны талантливые профессионалы, нужны только послушные.





Она напоминает, что еще в ноябре уволили директора Могилевского драмтеатра Андрея Новикова, который безукоризненно проработал на этом месте 20 лет, но отказался выгонять подчиненных, принимавших участие в протестах. За это с ним был досрочно расторгнут трудовой договор по статье 259 Трудового кодекса - той же, что и у экс-директора Купаловского театра Павла Латушко.





И Батюков, и Новиков, продолжает она, были достаточно лояльны к власти, но делали свое дело для горожан, а не для начальства. Благодаря Алексею Батюкову частные лица за 45 тысяч долларов выкупили для музея редчайшее издание Статута Великого княжества Литовского 1588 года на старобелорусском языке. А нынешние руководители города, считает девушка, вряд ли понимают ценность приобретения, как и культуры в целом.





Правозащитник Борис Бухель в свою очередь напоминает, что совсем недавно милиция, расправляясь с протестующими, вторглась в деятельность органов опеки . Теперь же она и дальше демонстрирует свою силу: испробованы два метода одновременно - увольнение и угроза сделать "тунеядцем" поневоле, что сулит резким увеличением оплаты коммунальных услуг согласно печально известному декрету Лукашенко .





В качестве альтернативы предлагаются вакансии с оплатой по 400 рублей (или около 129 евро) в месяц. Милиция явно занимается не своим делом, утверждает Борис Бухель: "Ситуация уже напоминает поздний СССР, когда силовики контролировали все сферы жизни граждан, включая личную".



