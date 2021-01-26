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"Белавиа" меняет правила для пассажиров, вылетающих в Польшу

В авиакомпании "Белавиа" рассказали, что с 27 января изменяются правила въезда в Польшу.


"C 27 января изменяются правила въезда в Польшу. Пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая следующих транзитом через Минск или Варшаву, рекомендуется пройти ПЦР или экспресс-тест на  SARS-Cov-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления", - говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика. 

В "Белавиа" уточнили, что пассажиры, предоставившие тест, освобождаются от самоизоляции по прибытию, пишет interfax.by

"Экспресс-тест на антиген выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом", - сообщили в авиакомпании. 

Оплата возможна через банк или через платежный терминал.

Как сообщалось, с 23 января изменились правила въезда в Нидерланды.
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