Синоптики: сильные осадки ожидаются в Беларуси во вторник, 26 января





В Минске возможны метель и усиление ветра до 15-20 м/с, в дневные часы, в южной части местами до 21-23 м/с. Температура воздуха по стране в течение суток составит от -2 до +4 °C, сообщает belgidromet.by

В целом по стране сохранится облачная погода. Ожидаются снег, дождь, переходящий в мокрый снег. В областных центрах обстановка ожидается следующая: в Бресте прогнозируется -1… +1 °C, в Гродно — 0… +2 °C, в Витебске, Гомеле, Минске и Могилеве — +2… +4 °C.



