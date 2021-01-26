Finestbay Area Development





В Европе снова заговорили о строительстве самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который должен пройти от Хельсинки до Таллина по дну Балтийского моря. Об этом пишет Bloomberg.

О мегатоннеле стоимостью 17 миллиардов долларов активно заговорили в 2019 году, хотя идея существовала с начала 2000-х. Но спустя год обсуждений проект Эстонии и Финляндии забуксовал из-за обеспокоенности Таллина по поводу экологических и экономических аспектов строительства, а также в связи с соображениям безопасности, переводит Лента.ру .





Возведением должна была заниматься финская FinЕst Bay Area, однако Эстонию смутил источник финансирования стройки — Китай. Полностью покрыть стоимость проекта согласился китайский фонд Touchstone Capital Partners. После отставки прошлого эстонского правительства новый кабмин, который собираются сформировать в этой стране, захотел возобновить переговоры с финской стороной по поводу работы над тоннелем.





Согласно проекту, протяженность тоннеля составляет около 100 километров, а длина объекта непосредственно под водой — от 50 до 56 километров. Проект включает в себя возведение как минимум одного искусственного острова.



