Основательница проекта Карина Радченко / TUT.by​





Девушек задержали в субботу, 23 января, в Михайловском сквере, когда они оказывали медицинскую помощь бездомным. Как сообщает ТГ-канал "Вясна назірае", волонтёрок задержали вместе с активистами инициативы "Еда вместо бомб", которые бесплатно раздают еду нуждающимся. Вместе с активистами милиционеры задержали и тех, кто пришёл за поддержкой, передает "Еврорадио"





На суде Татьяны Лобозы стало известно, что задержали волонтёрок около 14:00. К тому времени они успели осмотреть около семи-восьми человек. Но свидетель-милиционер решил, что они "участвуют в митинге, так как кормили бездомных, находясь с кастрюлями". При этом он сообщил на суде, что не было никакой символики, не звучали лозунги. Также он заявил, что не видел, чтобы оказывали медицинскую помощь.





Радченко и Лобозу судили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП ("Участие в несанкционированном мероприятии"). Судья Елена Живица присудила Карине Радченко 15 суток ареста.





Дело Татьяны Лобозы судья отправила на доработку.