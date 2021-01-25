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Волонтёрку "Уличной медицины", которая помогала бездомным, осудили на 15 суток

25 января в Октябрьском суде Минска судили волонтеров инициативы "Уличная медицина" Карину Радченко и Татьяну Лобозу.

Основательница проекта Карина Радченко / TUT.by​

Девушек задержали в субботу, 23 января, в Михайловском сквере, когда они оказывали медицинскую помощь бездомным. Как сообщает ТГ-канал "Вясна назірае", волонтёрок задержали вместе с активистами инициативы "Еда вместо бомб", которые бесплатно раздают еду нуждающимся. Вместе с активистами милиционеры задержали и тех, кто пришёл за поддержкой, передает "Еврорадио".

На суде Татьяны Лобозы стало известно, что задержали волонтёрок около 14:00. К тому времени они успели осмотреть около семи-восьми человек. Но свидетель-милиционер решил, что они "участвуют в митинге, так как кормили бездомных, находясь с кастрюлями". При этом он сообщил на суде, что не было никакой символики, не звучали лозунги. Также он заявил, что не видел, чтобы оказывали медицинскую помощь.

Радченко и Лобозу судили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП ("Участие в несанкционированном мероприятии"). Судья Елена Живица присудила Карине Радченко 15 суток ареста.

Дело Татьяны Лобозы судья отправила на доработку.
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