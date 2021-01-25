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Мать пятерых детей получила штраф за огромный флаг в Dana Mall

Мать пятерых детей Ольга Боброва получила штраф в 30 базовых величин (870 рублей) за вывешенный в торговом центре Dana Mall гигантский бело-красно-белый флаг.


Суд прошел 25 января. До суда Боброва находилась в ИВС. Ее задержали дома 22 января около 9 утра, но в протоколе было указано другое время – 17:00. Таким образом, суд прошел после истечения 72 часов с момента задержания, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

Огромный бело-красно-белый флаг вывесили в атриуме Dana Mall 14 января. В это же время «Вольны хор» исполнил песню «Пагоня».
reform.by
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