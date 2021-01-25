Сегодня это должен знать каждый беларус! Как вести себя на допросе - советы адвоката
Известный беларуский адвокат Сергей Зикрацкий написал пост о том, как нужно себя вести, если к вам вдруг пожаловали непрошенные "гости".
"Если вы думали, что вас это не касается, можете быть уверенным, что касается.
Абсолютное большинство жителей нашей страны потенциально могут быть опрошены или допрошены сотрудниками правоохранительными органами. Почти у каждого есть родственник/друг/знакомый, который за последние 6 месяцев задерживался правоохранительными органами. А значит и у вас могут захотеть уточнить какую-то информацию.
Пожалуйста, прочитайте и запомните эти советы. Это важно", - пишет Сергей и мы рекомендуем ему поверить как человеку, защищавшему многих невероятных беларусов.
Совет первый
Помните, вы имеете право на юридическую помощь адвоката.
Вы вправе получить юридическую помощь адвоката всегда и везде. Да, совсем всегда и совсем везде. Кто бы и при каких обстоятельствах вас не опрашивал/ допрашивал, вы вправе требовать юридическую консультацию адвоката.
Даже если вы в КГБ в 3 часа ночи, даже если вы на пограничной заставе в 300 км. от Минска. Статья 62 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому (!) право пользоваться юридической помощью адвоката в любой момент (!).
Вы можете заявить, что настаиваете на юридической помощи адвоката и не будете участвовать в опросе и допросе до того момента, пока не будет предоставлен адвокат.
Если у вас уже есть заключенный договор с адвокатом, можно требовать, чтобы приехал именно ваш адвокат. Если у вас нет договора с адвокатом, настаивайте, чтобы вам предоставили возможность заключить договор с адвокатом, в том числе дали возможность позвонить родственникам и друзьям, чтобы они заключили договор с адвокатом в ваших интересах.
Совет второй
Помните, что вы вправе не давать показания против себя и ваших близких.
Право не давать показания против себя должно трактоваться максимально широко. Это не только совершение вами каких-либо противоправных действий. Это совершение вами и вашими близкими любых действий.
Например, вы вправе отказаться от вопроса об обстоятельствах знакомства с конкретным человеком, поскольку таким образом вы будете давать показания в том числе и о себе. Вы вправе не отвечать на вопрос о своих должностных обязанностях, поскольку это касается вас.
Вам могут напомнить об уголовной ответственности свидетеля за отказ от показаний и дачу заведомо ложных показаний. Помните, что ответственность за отказ от дачи показаний не касается случаев отказа от дачи показаний против себя и своих близких.
Совет третий
Помните, вы вправе отказаться от участия в опросе.
Сейчас будет немного теории, но она важна, чтобы понять суть ваших прав.
Вас могут вызвать в качестве свидетеля. Допрос в качестве свидетеля регулируется УПК. Перед допросом вам обязаны разъяснить ваши права иметь адвоката и не свидетельствовать против себя и своих близких (см. совет первый и совет второй).
Но очень часто граждан опрашивают не как свидетелей и не в рамках УПК. Так чаще всего делают ГУБОПиК, ДФР, РУВД.
Такие опросы проводятся в рамках оперативно-розыскной деятельности. Закон об оперативно розыскной деятельности дает право гражданам отказаться от участия в оперативно-розыскных мероприятиях (за исключением негласных).
Поэтому, как только вас вызвали (забрали, увезли) и решают с вами поговорить, уточните, в каком статусе вы находитесь. Если свидетель и будет допрос в рамках УПК, то вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких (см. совет второй).
Если же вы не свидетель, а будет проводиться опрос, то вы вправе вообще ничего не говорить. Более того, можете требовать, чтобы вас отпустили, поскольку участие в таких действиях должно быть исключительно добровольным.
Напомню, что совет первый (о юридической помощи адвоката) никто не отменял – при проведении оперативно-розыскных мероприятий вы также вправе требовать присутствия адвоката.
Совет четвертый
Помните, вы вправе не сообщать пароли от телефонов, компьютеров, электронной почты и аккаунтов соцсетях.
На самом деле это право прямо вытекает из права не давать показания в отношении себя и своих близких. Я просто его выделил отдельно в силу большой значимости информации, которая закрыта паролем. Подумайте 10 раз прежде, чем рассказать пароль сотрудникам правоохранительных органов.
Совет пятый
Не торопитесь с ответами на вопросы, отвечайте четко.
Если вы решили давать показания – не торопитесь отвечать на вопрос. Повторите вопрос в уме, сформулируйте в уме ответ на вопрос, и только после этого озвучьте его.
Ответ на вопрос должен содержать только ту информацию, которую у вас просили. Не стоит рассказывать что-то подробно (если только вы осознанно не свидетельствуете против своего подельника).
Бывали случаи, когда подробные ответы на вопросы и рассуждения на общие темы давали правоохранительным органам ту информацию, которую они вообще не планировали получить в рамках опроса/ допроса.
Совет шестой
Внимательно читайте документы, исправляйте неточности и делайте замечания.
Все ваши показания должны быть четко, корректно и правильно зафиксированы. По возможности дословно. Если что-то зафиксировано не точно – исправляйте. Если какие-то ваши слова не отражены в протоколе – требуйте дополнения протокола.
Вам могут сказать, что это неважно, вам могут сказать, что тут записано правильным языком и т.д. Но это на самом деле важно и должно быть зафиксировано именно теми словами, которые вы говорили.
Настаивайте! Если эти ваши фразы не появились в протоколе или отражены не верно - исправляйте и дописывайте их сами и заверяйте своей подписью.
Если вы подписываете какой-либо документ – можете сделать любые замечания, которые у вас были все это время.
Вы просили адвоката, а вам его не предоставили – укажите на это.
Вы просили стакан воды, но вам не дали – зафиксируйте.
Вам надо было позвонить родным, но вам сказали, что вы не имеете право на звонок – пишите.
У вас болела голова, живот, вы переживали за свою собаку – делайте отметку в протоколе.
Вы даже не понимаете, как это может быть важно. Просто поверьте и не бойтесь делать замечания, исправления и пометки в документах прежде чем их подписать.
Совет седьмой
Запоминайте вид процессуального действия, должности и ФИО сотрудников.
Я знаю, что это сложно. Но это точно также и очень важно. Запомните как минимум название документа, который вы подписываете и название органа, который проводил действие.
Попросите лист бумаги и ручку, чтобы это записать. Вы имеете на это право. Точно также как имеете право делать любые пометки во время процессуальных действий.
Если вам не дали бумагу и ручку, если вам запрещают делать пометки – указывайте на это в протоколе прежде, чем поставить свою подпись.
Совет восьмой
Отключите эмоции, включите голову.
Это, пожалуй, сложнее всего.
Вы окажетесь в окружении, в котором не бывали ранее. Вам будет страшно из-за неопределенности. Люди, которые вас будут окружать в этот момент, будут делать все, чтобы это состояние сохранялось у вас максимально долго.
Они будут приходить и уходить. Они будут говорить много непонятных слов. Они будут называть номера статей и сроки. Некоторые могут давить, некоторые могут угрожать, другие будут улыбаться. Они будут говорить, что хотят помочь вам.
Помните, эти люди не могут быть вашими друзьями. У вас с ними точно разные цели.
Я знаю кучу примеров, когда в обмен на нужные показания сотрудники правоохранительных органов обещали сразу отпустить и не проводить обыск в доме у престарелых родителей, а по итогу после получения этих показания сразу везли на обыск и «закрывали» на 72 часа.
Поэтому постарайтесь отключить эмоции. Постарайтесь думать головой.
Попросите стакан воды. Успокойтесь. Если рядом есть адвокат – поговорите с ним еще раз. Он единственный, кто точно играет в вашей команде. Если адвоката нет – требуйте присутствия адвоката (см. совет первый).
Помните, чтобы вам не говорили – за стенами и воротами этого учреждения обязательно есть ваши близкие, знакомые и друзья. Они любят вас и переживают за вас. Они готовы сделать все, чтобы вам помочь. И они обязательно вам помогут.
Ваша задача сохранять самообладание, выдержку, думать головой, и не руководствоваться эмоциями.
14:45 25/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение