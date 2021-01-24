Очередная коммунальная катастрофа: в Могилеве горячая вода затопила подъезд
Как сообщает mogilev.online, в Могилеве 24 января на Крыленко, 6 снова произошло ЧП.
Видимо, там прорвало трубу. Вчера вечером горячая вода текла по полу подъезда.
— В этот раз уже с пола течет горячая вода. Ещё вчера вечером (23 января - прим. ред.) звонили на горячую линию, аварийная служба приехала, походили, посмотрели и уехали ничего не предприняв, — рассказал читатель издания.
Буквально 21 января в одном из домов по улице Крыленко кипяток из батарей залил подъезд, жильцы остались тогда без горячей воды и тепла.
14:04 25/01/2021
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