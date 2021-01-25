+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Родным задержанных еще в пятницу людей в Бобруйске сообщили о их местонахождении только после подачи заявлений о пропаже

Сегодня в 7.30 утра истек срок трехдневного пребывания под стражей бобруйчан, которые были задержаны в пятницу.

Утром 25 января истек срок трехдневного пребывания задержанных в ИВС, однако на свободу никто не вышел, передает TUT.BY

— Мы дежурим возле ИВС с 7 утра, никого не выпускали. Но нам говорят, что все освобождены, — говорит мама одного из задержанных.

Часть родственников дежурит возле здания суда на улице Тухачевского, куда, предположительно, должны были утром привести задержанных. Однако в суд никого из них тоже не доставили.

Родственники приняли решение писать заявления о пропаже людей.

— Я был в квартире дочери во время обыска, — рассказывает Георгий Стригунов. Его дочь Алену задержали утром 22 января. — Когда ее забирали, какой-то майор сообщил, что ее опросят и отпустят. Уже истекло 72 часа с момента задержания, и я не знаю, где она.

Георгий Стригунов говорит, что во время обыска в квартире дочери один из сотрудников милиции обмолвился, что дочь задерживают по делу об "оскорблении" правоохранителей. Но подробностей он не знает.

Только после подачи заявлений, около 10.30, родственникам сообщили, что задержанные все же еще в ИВС. Суды, скорее всего, пройдут там же по видеосвязи.

Напомним, 22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски пришли сотрудники милиции.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]