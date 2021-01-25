



"Состояние пострадавшего на площади Независимости человека по-прежнему крайне тяжелое. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП", - проинформировали в понедельник в пресс-службе Минздрава Беларуси.





По информации медиков, у мужчины ожоги около 72% поверхности тела.





Как сообщалось, 35-летний мужчина днем в минувшую пятницу облил себя горючей жидкостью и поджег недалеко от здания Дома Правительства.





Изначально сообщалось о том, что у мужчины поражено около 50% поверхности тела.