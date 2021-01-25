Шок! Охотник случайно застрелил егеря в Дятловском районе

"По данным следствия, ночью 22 января текущего года, 59-летний житель Минска, находясь в лесном массиве на территории Дятловского района, во время охоты выстрелил в сторону дикого животного, однако не убедился в отсутствии людей в направлении выстрела", - проинформировали в СК.





46-летний егерь Дятловского лесхоза от полученного огнестрельного ранения скончался на месте происшествия.





Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".