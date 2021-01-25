Новое городское кладбище у деревни Торгошицы открыли 10 лет назад. Сегодня оно уже почти заполнено.





Как рассказали « Медиа-Полесью » кладбищенские работники, при таких темпах захоронения, как сейчас, свободных для захоронения мест может хватить лишь до осени.





Если раньше здесь ежемесячно хоронили 60-70 покойников, то в последнее время заметно больше. В ноябре 2020 года похоронили более 90 человек, в декабре – 118.