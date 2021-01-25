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Страшная правда: на новом городском кладбище под Пинском почти не осталось свободных мест

Режим пытается скрыть от нас срашную правду о смертности от коронавируса в стране, но она, как говорят, пролазит "не в дверь, так в окно".

Страшная правда: на новом городском кладбище под Пинском почти не осталось свободных мест
Новое городское кладбище у деревни Торгошицы открыли 10 лет назад. Сегодня оно уже почти заполнено.

Как рассказали «Медиа-Полесью» кладбищенские работники, при таких темпах захоронения, как сейчас, свободных для захоронения мест может хватить лишь до осени.

Если раньше здесь ежемесячно хоронили 60-70 покойников, то в последнее время заметно больше. В ноябре 2020 года похоронили более 90 человек, в декабре – 118.

О том, что власти нам врут, в первую очередь свидетельствет тот факт, что Белсат засекретил всю статистику по демографической ситуации в стране с апреля 2020 года, когда пошел большой рост смертности во время первой волны коронавируса.


После такого "прокола" действующая власть не дает статистики больше ни в одну международную организацию, в том числе и "союзникам" из ЕАЭС.


Власти так испугались, что после обнародования этих данных с госсайта удалили всю статистику по демографии аж с 2012 года! 


Это примерно два таких города как Несвиж! 

За сухими цифрами статистики стоят человеческие жизни и отношение правящего режима к людям, которые могли бы еще жить, возможно, долгие годы, но их с нам уже больше нет...
"Белорусский партизан"
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