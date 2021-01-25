Страшная правда: на новом городском кладбище под Пинском почти не осталось свободных мест
Режим пытается скрыть от нас срашную правду о смертности от коронавируса в стране, но она, как говорят, пролазит "не в дверь, так в окно".
Новое городское кладбище у деревни Торгошицы открыли 10 лет назад. Сегодня оно уже почти заполнено.
Как рассказали «Медиа-Полесью» кладбищенские работники, при таких темпах захоронения, как сейчас, свободных для захоронения мест может хватить лишь до осени.
Если раньше здесь ежемесячно хоронили 60-70 покойников, то в последнее время заметно больше. В ноябре 2020 года похоронили более 90 человек, в декабре – 118.
О том, что власти нам врут, в первую очередь свидетельствет тот факт, что Белсат засекретил всю статистику по демографической ситуации в стране с апреля 2020 года, когда пошел большой рост смертности во время первой волны коронавируса.
О данных за апрель-июнь мы узнали из отчета, который Беларусь предоставила ООН. Тогда, напомним, стало известно о резком росте смертности в этот период - избыточная смертность составила примерно 5600 человек.
После такого "прокола" действующая власть не дает статистики больше ни в одну международную организацию, в том числе и "союзникам" из ЕАЭС.
Огромная смертность во время второй волны случайно вылезла наружу из статистики за ноябрь по Могилеву.
Власти так испугались, что после обнародования этих данных с госсайта удалили всю статистику по демографии аж с 2012 года!
Кстати, на основании ряда всплывших фактов аналитик Андрей Елисеев подсчитал, что в 2020 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛО НЕ МЕНЕЕ 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, А, ВОЗМОЖНО, И 25-30 ТЫСЯЧ!
Это примерно два таких города как Несвиж!
За сухими цифрами статистики стоят человеческие жизни и отношение правящего режима к людям, которые могли бы еще жить, возможно, долгие годы, но их с нам уже больше нет...
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"Белорусский партизан"
11:14 25/01/2021
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