На суд пришло большое количество людей, в зале поместились около 50-ти человек. Значительная часть не смогла пройти в зал, около 70 человек осталось стоять вне зала судебных заседаний, так как им не хватило места. Дверь зала закрыли.





Павла Спирина доставили в суд под конвоем, он находится в клетке. В начале процесса он заявил ходатайство об отказе от адвоката, будет защищать себя сам. "Отказ от адвоката не связан с моим материальным положением", -- сказал Павел. Суд постановил удовлетворить ходатайство. Спирин сказал суду, что не признает себя виновным.





Павел Спирин также заявил, что не доверяет прокурору и выступил с ходатайством о вызове в суд свидетелей, которые высказывали свое мнение о его фильме и которых допрашивало следствие.





Видеоблогера обвиняют по 130-й статье Уголовного кодекса («Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности).





Основанием для возбуждения уголовного дела стал его фильм "Грань " о наркоторговле в Беларуси. Фильм был занесен в список экстремистских материалов. Второе видео, за которое обвиняют блогера, «Ужасная тайна генпрокурора Беларуси: карт-бланш на садизм».





Предварительное расследование по уголовному делу было закончено 27 ноября.





Павла Спирина задержали 4 сентября, через трое суток выпустили и через полтора дня снова задержали после того, как он опубликовал новый видеоблог.





На прошлых выборах Павел Спирин заявил о намерении баллотироваться кандидатом в президенты. Однако Центризбирком его инициативную группу не зарегистрировал.