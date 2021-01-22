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«Где-то есть солнце, где-то нет Лукашенко». Тревел-блогеры из Могилева отправились в пожизненную кругосветку

Каждый путешественник мечтает хоть раз в жизни отправиться в кругосветку. Только у одних это так и остается в мечтах, а другие претворяют идею в реальность. Могилевчане Сергей и Анастасия Фуряевы относятся ко второй категории. Побывав в 63 странах, они взяли пару чемоданов и отправились в кругосветное путешествие, из которого решили не возвращаться.

«Где-то есть солнце, где-то нет Лукашенко». Тревел-блогеры из Могилева отправились в пожизненную кругосветку
Фото: Instagram.com/furaichiki
«МогилевОнлайн» поговорил с путешественниками и узнал, какой они видят свою дальнейшую жизнь и как причастны к белорусским протестам. Первой страной, в которой осели Фуряевы, стала Турция. Здесь они решили пожить пару месяцев, а затем отправиться дальше. И так всю жизнь!

«Снимали комнату 9 квадратных метров»


Сейчас за передвижением Анастасии и Сергея следят более 16 тысяч подписчиков в Instagram. А познакомились они, когда Instagram еще не было — 14 лет назад. Настя переехала из Бобруйска учиться в Могилев, а Сергей работал в колледже. Спустя год, когда грянул экономический кризис, молодая семья решила переехать в Москву.

— Снимали комнату 9 квадратных метров, зарплата была небольшая, половину отдавали за комнату, достаточно экономно жили, — вспоминают Фуряевы.

Менялись работы, появлялось больше возможностей. Когда всю Москву посадили на карантин в связи с коронавирусом, Фуряевы решили, что настала пора покидать этот город и что-то менять.

— Решили, что пора завязывать с Москвой, потому что это можно вечно работать, работать и работать. А мы питаемся эмоциями, впечатлениями, общением. Развиваемся, узнаем новое. Если всю жизнь ходить на работу, возвращаться домой, что потом рассказывать детям?

«Если за тобой стоит человек с автоматом, то жители вряд ли будут улыбаться»


Анастасия и Сергей собрали пару чемоданов, сдали квартиру и купили билет в один конец. В Москве они рассортировали свои вещи по коробкам, которые, если что, им отправят друзья в любую точку мира.

— У нас в путешествиях есть лайфхак. Мы берем с собой вещи, которые не жалко выбросить. То есть мы не набиваем чемодан, а наоборот — разгружаем.

Настя и Сергей рассказывают, что идея путешествовать всю жизнь была не спонтанной, а возникла как нечто само собой разумеющееся.

— Активно мы начали путешествовать с 2013 года. Начинали с Европы. А потом уже куда были билеты недорогие, туда и отправлялись. Мы любим делать трипы, чтобы несколько стран смотреть, перемещаться по стране, в глубинки ездить. Можем в деревушке пожить.


Фуряевы выбирают для своих путешествий небанальные маршруты, но иногда их планам мешают непредвиденные обстоятельства.

— В марте мы купили билеты из Кувейта в Москву. Мы должны были приехать Беларусь, оттуда в Вильнюс, из Вильнюса в Иорданию, из Иордании перейти границу и по земле проехать весь Ирак. Мы ждали очень много лет пока его перестанут бомбить. Но, когда мы были в Африке, их начали бомбить, в Ирак так и не попали.

В копилке Насти и Сергея такие места, о которых обычный человек даже боится думать. Они путешествовали по Ливану, встречались с запрещенными террористическими организациями, бывали в лагерях беженцев и даже посещали место, где изготавливают пояса смертников.

— Когда мы недавно путешествовали по Африке, то писали крупным путешественникам, чтобы проконсультироваться. Кто-то писал, что ездил с охраной, с гидами. Мы объехали без охраны, без гидов. Потому что, если за тобой стоит человек с автоматом, и ты приходишь на какой-то рынок или где-то идешь по улице, вряд ли встречные люди будут улыбаться и разговаривать.

Планов на свою кругосветку путешественники не строят, но пока что хотят осесть в Турции. А дальше — как «позволит» коронавирус.

— У нас уже нет такой гонки: «Туда на два дня поехал, туда на два дня поехал». Мы сейчас оседаем. Возможно, дальше поедем в Египет, возможно в Европу. Где мы будем через месяц? Не знаем.

На вопрос о самой страшной истории Фуряевы вспоминают 2012 год.

— В 2012 году мы были на Шри-Ланке, и там началось цунами. Нас начали эвакуировать, местные все молились, плакали. За год до этого они пережили сильное цунами, когда много людей погибло, и вот опять. Мы в это время сидели в кафе, и люди звонили родным и прощались с ними. Но угроза миновала.

«Увидеть, что где-то есть сейчас солнце и нет Лукашенко»


Анастасия и Сергей позиционируют себя как тревел-блогеры. Однако в последние полгода тематика публикаций немного изменилась.

— Большинство наших подписчиков в Instagram из России. И мы решили на нашей странице освещать события в Беларуси, потому что у россиян нет доступа к достоверной информации.

Много людей начали отписываться от Фуряевых, потому что не всем интересна политическая повестка. Поэтому сейчас они решили миксовать политику и путешествия.

— Для белорусских подписчиков — это хоть какой-то лучик: помимо всего того плохого, что происходит на родине, увидеть, что где-то есть сейчас солнце, где-то нет Лукашенко, где-то есть другой мир.

Фуряевы — не просто сторонние наблюдатели событий, которые происходят в Беларуси после президентских выборов. В Москве оказалась огромная диаспора белорусов.

— Оказываем помощь, если кто-то приезжает. Кто-то помогает с жильем, кто-то с едой, кто-то с одеждой. И белорусам собираем на штрафы. Недавно бабушку, нашу подписчицу, оштрафовали. Мы написали пост, и ей за 1,5 часа собрали деньги на штраф. Еще и белорусы из Америки ей продуктов заказали. Может и кажется, что не видна помощь из-за рубежа, она огромная.

Есть и те, кто спрашивает, зачем Фуряевы «лезут в дела Беларуси».

— Мы родились в Беларуси, у нас паспорта белорусские. Да, мы вынуждены уехать, потому что нам хочется зарабатывать, хочется родителям помочь. Мы уехали в Москву целенаправленно работать, развиваться. У нас есть друзья и родственники в Беларуси, поэтому мы знаем, чем они живут, чем дышат. Любимое выражение россиян: «У вас же там чисто, хорошо». Так кто это создает? Это народ создает! Не президент же корову доит, чтобы молоко было вкусное.
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