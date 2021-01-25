Что говорят власти Беларуси?

Впрочем, 22 декабря глава министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал 22 декабря, что в 2021 году до конца весны планируют вакцинировать около 1,2 млн. белорусов. С учетом того, что в январе будет привито только 20 тыс. человек, за остальные месяцы надо будет вакцинировать по 290-300 тыс белорусов.





После весны вакцинацию не остановят. Минздрав планирует всего привить до 5,5 млн белорусов. Но когда достигнут этой цифры, глава Минздрава не уточнил, пишет telegraf.by





Как будет организован процесс перевозки и хранения российской «Спутник V», в Минздраве пока тоже подробно не рассказывают. А ведь хранение вакцины требует особых условий. В морозильной камере должно быть -18. На разморозку ампулы требуется около 30 минут. Из одного флакона прививку получают 5 человек. Так это работает сейчас. Открытая ампула не портится на протяжении всего двух часов.





Т.е. перенести опыт прививок от гриппа, когда часто вакцинировали белорусов прямо на рабочих местах, тоже просто так не выйдет.





Дмитрий Пиневич обещал в декабре, что в страну будет импортироваться 5-6 видов вакцин. Одна будет для массового использования (российская «Спутник V»). Остальные — белорусы смогут выбирать, возможно, на платной основе. Как проходят переговоры с поставщиками других вакцин, в Минздраве пока молчат. А ведь в мире выстроилась целая очередь из стран на получение вакцины от коронавируса.

Тихановская просит Европу помочь вакцинировать всех взрослых белорусов

В свою очередь, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в письме в Еврокомиссию попросила помочь вакцинировать белорусов и без участия властей. По ее словам, Минздрав так и не опубликовал план по вакцине.





Именно поэтому Светлана Тихановская обратилась к ЕС с просьбой помочь с кампанией по общенациональной вакцинации всех взрослых людей в Беларуси. Она может быть реализована через третью сторону – Программу развития ООН.





Ответа пока не поступило.

А что у соседей?

Литва





Пока в Литве привиты только менее 10 тыс. человек (по состоянию на 22 января — 8739). Это меньше, чем в Беларуси, но и население страны всего 2,794 млн. человек.





В Литве планируют завершить массовую вакцинацию к июлю. Для этого в январе планируют выйти на 10 тыс. прививок в день. А во втором квартале вакцинировать до 35 тыс. человек в сутки.





«В ближайшее время главным вызовом станет не нехватка вакцины, а способность организованно провести массовую вакцинацию, чтобы выйти на уровень коллективного иммунитета к празднику коронации Миндаугаса», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.





Прививать там будут не российской вакциной. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Литва в течение полугода получит более четырех миллионов доз вакцины. Что больше, чем все население страны.





Польша





По данным на 10 января, в страну было уже доставлено 697 320 доз вакцины. А с начала года за первые 10 дней были вакцинированы 200 022 человека. В Польше прививать жителей от COVID-19 будут пока двумя вакцинами: Pfizer/Biontech и Moderna.





Сама кампания по вакцинации началась еще до Нового года — 29–31 декабря. Сделать прививку можно бесплатно. Но все население страны разбито на группы по уровню риска. Естественно, первыми получают прививку поляки из групп 0 и 1.





Американскую вакцину Moderna планируют использовать массово. «До конца первого квартала мы ожидаем примерно на 840 000 доз вакцины Moderna», — рассказал Михал Кучмеровски, президент Агентства материальных резервов. Это ведомство распределяет вакцины по стране.





С 15 января в Польше был запущен портал www.gov.pl/web/szczepimysie, на котором содержится полная информация о вакцинации — демографические и географические данные, а также сведения о распределении поставок вакцин по воеводствам, поветам, а иногда и по гминам. На портале также опубликован список медицинских пунктов, которые будут вакцинировать группу 1 (насчитывает 10 млн человек — представителей групп риска).





Украина





В соседней Украине не обошлось без скандала. Министерство здравоохранения обвинили в том, что оно не смогло вовремя провести переговоры о поставках вакцины.





«До декабря Украина не вела эффективных переговоров, поэтому мы серьезно опаздываем. Следовательно, поставки не состоялись», – говорит бывший замминистра здравоохранения, руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.





На данный момент украинские власти заключили контракт на 5 млн доз китайской вакцины Sinovac и ведутся переговоры о поставках в рамках программы COVAX до 16 млн доз. Но вторая вакцина появится в Украине не раньше апреля.





Ситуация сейчас такая, что Украина, в отличие от Европы, закупает вакцину прошлого поколения из Китая, которая не требует особых условий хранения CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В компании Лекхим, которую министр Максим Степанов в ручном режиме назначил поставлять вакцину, анонсировали начало поставок на март-май текущего года, сообщает Liga.net.





По данным экспертов, привить в Украине надо около 20 млн. человек.





Власти страны объявили, что у них есть план вакцинации. Он рассчитан на 2021-22 годы, и должен позволить охватить прививками около половины всего населения страны. На первом этапе прививки получат медики, оказывающие помощь больным COVID-19 в госпиталях, персонал и жители домов престарелых, а также военнослужащие ООС – всего около 355 тысяч человек.





Россия





Массовая вакцинация началась 18 января местной разработкой — вакциной «Спутник V». В регионы страны развели к этой дате 600 тыс. доз. А в Москве привиться может любой желающий, для чего пункты вакцинирования развернули в торговых центрах, и даже театре. Плюс 100 пунктов вакцинирования на базе поликлиник.





В Санкт-Петербурге вакцинация началась еще 21 декабря. В других городах РФ не все так быстро. Очереди (по записи) выстраиваются на неделю. Но вакцинация идет полным ходом.



