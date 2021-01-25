



— Это значимый проект для города. Подошли мы к его реализации очень серьезно. Ведь для лекарств, предназначенных для утилизации, недостаточно поставить обычный ящик. Специальные контейнеры необходимо обезопасить от возможности проникновения. Кроме того, необходимо было проработать вопросы утилизации собранных лекарственных средств, — рассказал А. Бугров.





Поскольку утилизация лекарств возможна только путем сжигания, ею будет заниматься специально подготовленный оператор. Сейчас идет отработка проектных решений, чтобы реализовать проект в поставленные сроки.