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Власти намерены запретить держать в квартирах и контактных зоопарках необычных животных

Крокодилов, длинных ядовитых змей и некоторых пауков хотят внести в список диких животных, которых нельзя содержать и разводить в домашних условиях. Ограничения настроены ввести и для передвижных и контактных зоопарков.



Изменения в законодательстве по вопросам животного мира предусмотрены планом подготовки законопроектов на 2021 год. Их намерены подготовить к маю, а в сентябре представить на рассмотрение парламенту, – сообщает TUT.by.

В список диких животных, которых нельзя будет содержать и разводить в домашних условиях, хотят включить:

виды млекопитающих, высота в холке которых превышает 70 см, виды крупных кошачьих, псовых, медвежьих, крупных грызунов семейства Бобровые (Castoridae), 
Дикобразовые (Hystricidae);

все виды ядовитых змей, в также змей, общая длина которых (от кончика носа до кончика хвоста) превышает 5 метров;

виды диких животных из отряда Крокодилы (Crocodilia), крупных представителей рода Вараны (Varanus);

виды из отряда Сколопендровые (Scolopendromorpha), мелкие виды отряда Скорпионы (Scorpiones), пауки родов Пециллотерия (Pecilloteria), Птеринохилюс (Pterinochilus), мегафобема (Megaphobema), отряда Пауки (Araneae);

все виды отряда Приматы.

В Беларуси нет отдельного закона, в котором был бы перечень животных, разрешенных для содержания в качестве домашних питомцев. Утверждены только правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных.

В передвижных и контактных зоопарках хотят запретить содержать все виды диких животных. Исключение – виды, относящиеся к подотряду мышеобразные: хомяки, мыши, тушканчики, сони и другие.

Среди причин, по которым хотят ввести нововведения – сохранение биологического разнообразия, предотвращение вреда жизни и здоровью диких животных в неволе, установление гарантии безопасности граждан.
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