Татьянин день. Святую мученицу Татьяну чтим 25 января

До начала третьего тысячелетия отмечался лишь один Татьянин день, 25 января. А теперь прибавилось еще шесть: 17 июля, 23 сентября, 11 и 21 октября, 3 и 23 декабря. Но святых Татьян больше. Они канонизированы в числе новомучеников, пострадавших в XX веке за веру Христову. Просто даты поминовения некоторых совпадают.









Кем же была та, первая? Римлянка из знатной семьи, дочь консула, богатая красавица невеста. Впереди светские удовольствия, блестящий брак. Но отец девушки, тайный христианин, с детства читал ей Священное Писание, рассказывал о вере. И Татьяна дала отставку женихам, отказалась от увеселений, а свое время посвятила церковной общине. Ее выбрали в число диаконис, пишет minsknews.by





По приказу императора Александра Севера все римляне обязаны были приносить жертвы идолам. Христиан силой сгоняли в языческие храмы. Привели и Татьяну. Она стала молиться — случилось землетрясение, крыло храма Аполлона рухнуло, придавив жрецов. Несколько дней «ведьму» пытали, но не могли заставить отречься от Христа. Тогда ее казнили вместе с отцом. Произошло это в 255 году.





Минский Татьянинский приход отметит в нынешнем году 15-летие. Настоятель священник Алексий Кондрашов рассказал, что богослужения идут во временной церкви, обустроенной на ул. Руссиянова, 50, в одном здании с общежитием.





Запланировано возведение храма мученицы Татьяны в Уручье. Место пока не определено, но архитектурный проект уже разработан.

Какие приметы и традиции связаны с 25 января Целых два праздника отмечают 25 января – Татьянин день и День студента. Как они появились и какие приметы с ними связаны. Из истории Как гласит придание, в этот день в 226 г. Татиана Римская была обезглавлена вместе со своим отцом. Она происходила из знатного римкого рода, была доброй и смиренной. Она верила в Бога даже во время гонений язычниками. Чтить память мученицы принято в день ее трагической смерти.

Однако праздником этот день стал только в 1755 г., когда императрица Елизавета Петровка подписала указ о создании Московского университета.

С тех пор 25 января называют днем Татьяны и Днем студента, а мученицу Татиану считают покровительницей наук и студенчества. Традиции праздников Традиционно в этот день поздравляют всех Татьян, им посвящают стихи и дарят цветы. В старину к Татьяниному дню пекли каравай в виде солнца и угощали им всех родных и близких, приближая таким образом весну и тепло.

Считалось, что учить конспекты в этот праздник, даже перед экзаменом, — плохая примета.

В этот день старались не ссориться и помогали всем нуждающимся. Не разрешалось усмирять веселящихся студентов.

Накануне праздника считалось обязательным навести порядок в доме, чтобы Татьянин день не встречать в хаосе. А конкретно 25 января заниматься уборкой запрещалось. Какие приметы существуют Если на Татьянин день с раннего утра светило солнце, то птицы рано прилетят.

В праздник морозная и ясная погода – будет хороший урожай. А вот тепло и метель в этот день символизировали ровно противоположное.

Снег 25 января был приметой морозного февраля и дождливого лета.



