



66-летняя жительница Гродно лишилась денег и золота по рекомендации знакомой. У женщины серьезно заболела дочь. Знакомая, которую женщина случайно встретила в общественном транспорте, дала ей визитку целительницы, заверив, что сама ходит к ней уже долгое время и уже видит хорошие результаты, пишет "Комсомольская правда".





Женщина связалась с целительницей. Та заявила, что на ее дочери порча, которую можно снять. Порчу она снимала около года. За это время женщина отдала экстрасенсу золотые украшения, 6010 рублей и 400 долларов. Причем, сбережений у нее не было, и она влезла в долги. Целительница поставила два условия - клиентка не должна была никому рассказывать о том, что пользуется ее услугами и не должна была видеть ее лица. На сеансах экстрасенс всегда появлялась, прикрыв лицо платками и не подпускала женщину к себе близко.





Когда женщина поняла, что состояние здоровья дочери за последнее время не только не улучшилось, а наоборот, стало хуже, потребовала вернуть деньги. Экстрасенс отдала ей 200 рублей и перестала выходить на связь. Тогда обманутая гродненчанка обратилась в милицию.





-Несмотря на то, что потерпевшая не видела лица целительницы и та представлялась вымышленным именем, сотрудники уголовного розыска нашли ее за два дня, - рассказали в ОИОС УВД Гродненского облисполкома. – Это оказалась представительница народа рома, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Она не отрицала, что знакома с потерпевшей и вернула той все денежные средства.

