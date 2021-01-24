Статистика Минздрава по коронавирусу: за день умерли 10 человек





Всего же, утверждают в Минздраве, в Беларуси с 27 апреля 2020 года коронавирусом заболели 237 611 человек, за очередные сутки эпидемии выявлено 1752 новых случая. Умерли 1649 (+10) пациентов. За все время выздоровели 223 553 человека, проведен 4 365 571 тест.



