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У мужчины, который поджёг себя у дома правительства, 72% опёков тела

Человек, который поджёг себя возле Дома правительства, находится в критическом состоянии, но всё ещё жив.

На площади Независимости горел человек / t.me/radiosvaboda

"Павел находится в реанимации в искусственной коме. У него 72% ожогов на теле, ожоги 4 степени на голове. Прогноз неутешительный, но сердце крепкое, может быть выживет", — сообщил "Белсату" знакомый Павла Баньковского. 

Инцидент произошёл 22 января на площади Независимости. 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью и щёлкнул зажигалкой. Охранники площади Независимости и случайный прохожий бросились его тушить.

Как стало известно журналистам, Баньковский работает водителем троллейбуса. Не так давно он развёлся, в семье воспитывались двое детей.

"В последнее время у него были тяжелые периоды. Мы развелись с августа — не по политическим мотивам, — рассказала "Нашей Ниве" бывшая жена жертвы. — Всё это могло случиться, потому что он переживал, что его семья разваливается. Потому что пьёт и не мог справиться с этим. Но почему он пошел на площадь — не понимаю вообще".



За случай с Баньковским сразу подключились провластны ТГ-каналы и госСМИ. Обнаружив в соцсетях пострадавшего репосты статей независимых СМИ и изображение герба "Погоня", они сразу же назвали его "революционером", "змагаром" и, конечно же, рассказали о его криминальном прошлом. Но кого это удивляет?
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