Андрею Кураеву пригрозили отлучением от церкви
Председатель Оотдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил 23 января в эфире российского государственного телеканала, что протодиакона Андрея Кураева, которого церковный суд Московской городской епархии РПЦ МП признал достойным лишения сана, могут «отлучить от церкви», если он продолжит свою деятельность.
"Он своей клеветой на церковь многих отталкивает и от Бога, и от религии, и от церкви. Поэтому его, по сути, с церковью ничего не связывает, и то, что он лишился святого сана, - это закономерный результат его деятельности, а он если эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за этим последует отлучение от церкви", - цитирует Илариона ТАСС (tass.ru).
В конце декабря епархиальный суд Московской городской епархии РПЦ МП принял решение лишить о. Кураева сана за «оскорбление» умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина в блоге, а также за "признаки хулы на церковь" в ряде его заявлений. Суд, согласно сообщению на епархиальном сайте, констатировал, что Кураев "не изменил характера своей деятельности после увещеваний еще в 2015 году".
В январе Кураев обратился к патриарху Кириллу (Гундяеву) с ходатайством о пересмотре своего дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства и отсутствия канонических оснований для лишения сана.
16:39 24/01/2021
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