Отец мальчика, получившего в школе ЧМТ, не обратился в милицию
Отец мальчика из Чечерска, который попал в больницу с ЧМТ сразу после уроков, не написал заявление в милицию.
Фото носит иллюстративный характер / tut.by
Как пишет tut.by, мужчина "не хочет подставлять администрацию школы".
— Я сейчас на эмоциях, читаю, что пишут. Уже пошла такая волна, хотят сына виноватым сделать. Но я знаю, что он не виновен, даже милиция это знает и что удар был, — говорит мужчина.
Сам мальчик утверждает, что его головой о парту ударила учительница. Сама педагог от комментариев отказалась, как в и отделе образования Чечерского района.
Чечерский РОВД проводит проверку по факту инцидента.
15:54 24/01/2021
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