Отец мальчика, получившего в школе ЧМТ, не обратился в милицию

Фото носит иллюстративный характер / tut.by





Как пишет tut.by , мужчина "не хочет подставлять администрацию школы".





— Я сейчас на эмоциях, читаю, что пишут. Уже пошла такая волна, хотят сына виноватым сделать. Но я знаю, что он не виновен, даже милиция это знает и что удар был, — говорит мужчина.





Сам мальчик утверждает, что его головой о парту ударила учительница. Сама педагог от комментариев отказалась, как в и отделе образования Чечерского района.





Чечерский РОВД проводит проверку по факту инцидента.