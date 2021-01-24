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В Нидерландах поймали одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире

23 января в Нидерландах арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов мира — Це Чи Лопа, известного в криминальном мире под прозвищем "Эль Чапо из Азии". Об этом сообщает CNN.



 
Це Чи Лоп, который является гражданином Канады, был задержан в международном аэропорту Амстердама — по данным Федеральной полиции Австралии, которая взяла на себя ведущую роль в широкомасштабном международном расследовании.

Власти утверждают, что 57-летний Це является лидером синдиката "Сэм Гор", возможно, крупнейшего картеля по незаконному обороту наркотиков в истории Азии. Считается, что он находится в одной лиге с известными наркобаронами Эль Чапо и Пабло Эскобаром.

"Важность ареста Це нельзя недооценивать", — сказал Джереми Дуглас, региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

Полицейские расследования показали, что по состоянию на 2018 год организация зарабатывала от 8 до 17,7 млрд долларов незаконных доходов в год. Организация использует плохо регулируемые казино в Юго-Восточной Азии для отмывания значительной части этих доходов.

Напомним, немецкие правоохранители отключили серверы крупнейшей в даркнете торговой площадки DarkMarket. DarkMarket была крупнейшей в мире торговой площадкой даркнета с почти 500 тысяч пользователей и более 2 400 продавцов. Торговая площадка имела сервера в Украине и Молдове.
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