Арцибискуп Тадеуш Кондрусевич проводит прощальные богослужения

"Хочу поблагодарить всех священников и вас, братья и сестры, за совместное служение, за совместную молитву, за совместное осознание духовного состояния нашей Родины. Хочу поблагодарить вас за вашу солидарность со мной, когда я пережил трудное время в течение четырех месяцев, когда был в изгнании", — голос Конрусевича срывался на слёзы.

3 января в день 75-летия арцибискупа Кондрусевича Папа Франциск принял его прошение об освобождении от пастырского руководства Минско-Могилёвской диоцезии в связи с наступлением пенсионного возраста.





По словам Кондрусевича, он остаётся работать в Конференции бискупов и будет дальше проводить службы. Его речь закончилась долгими аплодисментами, многие верующие плакали. Руководить Минско-Могилёвской диоцезией теперь будет Казимир Великоселец.





31 августа пограничники не пустили Тадеуша Кондрусевича в Беларусь. Комментируя случившиеся, Александр Лукашенко заявил, что руководитель Белорусской католической церкви "ездил в Польшу и получал консультации, как разрущшить нашу страну". Вернуться в Беларусь власти позволили Кондрусевичу накануне Рождества, 24 декабря: за арцибискупа вступился Папа Римский.